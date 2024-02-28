Туристический трафик на горнолыжных курортах вырос на 22% в сезоне 2023-2024 годов

В исследование вошли 65 горнолыжных комплексов в 28 регионах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число жителей России, которые отправляются для катания на лыжах из своих в другие регионы, в сезоне 2023-2024 годов выросло на 22%. Об этом говорится в исследование Tele2 на основе данных, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Оператор исследовал влияние на качество связи роста туристического трафика на горнолыжных курортах с декабря 2022 года. "На 96% исследованных склонов мобильный интернет доступен на всей протяженности трасс. Исследование позволяет эффективнее планировать технологическое развитие и приоритизировать работы по повышению доступности мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Более всего иногородних туристов по итогам 2023 года привлекли Московская (спорткомплекс "Кант"), Свердловская("Уктус"), Калужская ("Квань"), Владимирская ("Пужалова гора") и Ленинградская ("Охтапарк") области. Туда отправились 58% от всех горнолыжников. Наибольший прирост посещаемости в сезоне 2023-2024 года при этом пришелся на "Горный воздух" в Южно-Сахалинске (+64% посетителей), на гору Белая в Свердловской области и Сорочаны в Подмосковье (по 63%). У горы Ян в Татарстане плюс 59% посещений, число поездок в "Истлэнд" в Иркутской области увеличилось на 52%.

Общее число посетителей увеличилось на 5,7%, свидетельствуют данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 годы. Количество туристов, которые проводят в регионах визита менее суток, выросло на 7,7%, число тех, кто остается более, чем на сутки, увеличилось на 4,5%. Основной целью визита остается классический туризм - 49%, 22% россиян покидают домашний регион с деловыми целями, а 15% посещают родственников.

"Наиболее активно путешествуют жители Москвы и Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края, а самыми посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область", - отмечается в исследовании. Пик посещений в 2022 и 2023 годах происходил в июле и августе - на них в 2023 году пришлось 26% от всего туристического потока за год. Наименее популярный месяц для путешествий - февраль, новогодние праздники уступают летним месяцам и майским праздникам в среднем на 17%.

В исследование вошли 65 горнолыжных комплексов в 28 регионах, помимо количества посетителей аналитики исследовали качество связи с учетом длины трасс и перепада высот.