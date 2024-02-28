В Калмыкии до конца 2024 года построят дилерский центр Минского тракторного завода

В строительство инвестирует свыше 50 млн рублей

ЭЛИСТА, 28 февраля. /ТАСС/. Дилерский центр Минского тракторного завода (МТЗ), который позволит аграриям Калмыкии и граничащих с республикой регионов своевременно обновлять сельхозтехнику, возведут в Элисте до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев.

"До конца этого года в Элисте откроется современный дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж тракторов "Беларус" и другой техники белорусского производства. В ноябре прошлого года начало работу обособленное элистинское подразделение ООО "Торговый дом МТЗ-Ставрополь", оно успешно работает. Но есть потребность в расширении продаж техники: площадка небольшая и не удовлетворяет всех запросов, а к нам приезжают закупаться также аграрии из Волгоградской и Ростовской областей", - сказал он.

Министр уточнил, что в строительство дилерского центра в Элисте МТЗ инвестирует свыше 50 млн рублей. Для возведения центра со складскими помещениями, выставочной площадкой, офисом продаж и станцией техобслуживания уже подобран земельный участок площадью 1 га, ведутся работы по его оформлению.

Трактора "Беларус" востребованы у аграриев, специализирующихся на животноводстве. Сейчас в Калмыкии насчитывается около 3 тыс. тракторов марки "Беларус", из них 270 единиц возрастом до трех лет, основная масса тракторов с возрастом более 12 лет. Для обновления парка техники необходимо приобретение минимум 400 тракторов "Беларус" в год. Это позволит нарастить объемы урожая овощей, бахчевых, риса, картофеля, а также сократить издержки в животноводстве, что положительно скажется на объемах производства мяса и шерсти.

Министерством сельского хозяйства республики привлекаются различные финансовые инструменты для стимулирования аграриев к приобретению сельхозтехники. По белоруской программе работают лизинговые компании Росагролизинг, "Сберлизинг", "Газпромлизинг", выдается льготный кредит Россельхозбанком и Сбербанком, добавил собеседник агентства.