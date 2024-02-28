Промпредприятия Запорожской области поставляют продукцию в 35 регионов РФ

Единый каталог промышленной продукции области регулярно дополняют

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Работающие в Запорожской области промышленные предприятия поставляют свою продукцию компаниям в 35 российских регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве промышленности и торговли Запорожской области.

"Созданный в 2023 году единый каталог промышленной продукции региона, в который вошла продукция 81 предприятия, регулярно дополняется и представлен другим субъектам РФ. В настоящее время продукцию из Запорожской области в своих производствах используют компании из более 35 регионов России", - сказал представитель министерства. Он добавил, что продукция местных производственных компаний поставляется в Крым, ДНР, ЛНР, Ростовскую и Херсонскую области, регионы центральной России и на Урал.

В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в госреестре числится 190 промышленных предприятий, 100 из них уже запущены. Работу остальных власти и инвесторы намерены восстановить в 2024 году.