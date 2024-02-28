АСВ оценило страховую ответственность перед вкладчиками "Гефеста" в 181,2 млн рублей

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнут не позднее 13 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка "Гефест" предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей, выплаты начнутся не позднее 13 марта, сообщила госкорпорация.

"По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей", - сообщило АСВ, указав, что начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта 2024 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Банк России приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации ООО КБ "Гефест" (Тверская область) лицензию на осуществление банковских операций. Это второй случай за почти два года.

Регулятор отмечает, что банк лишился лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России.

Банк "Гефест" зарегистрирован ЦБ РФ в 1990 году, входит в третью сотню среди российских кредитных организаций по размеру активов, не имеет банкоматной и офисной сети. Банк работает с юридическими и физическими лицами, входит в систему страхования вкладов с 2004 года.