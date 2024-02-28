Право на экспорт свинины в Китай получили три российских предприятия

Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Три российских предприятия по производству свинины получили право на экспорт свиноводческой продукции в Китай с 28 февраля 2024 года, сообщил Россельхознадзор.

"Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Россельхознадзор, ведомство рассчитывает, что свиноводческие предприятия РФ будут зарегистрированы для поставок свинины в КНР после китайского Нового года.

О поставках свинины

В сентябре 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российский свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российский предприятий.

19 декабря Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на рынок КНР. Позже Россельхознадзор сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться спустя месяц после подписания соответствующего протокола. В конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца.