Fix Price в 2023 году увеличил чистую прибыль на 66,8%

Она достигла 35,707 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, в 2023 году по МСФО увеличилась на 66,8% по сравнению с 2022 годом - до 35,707 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

EBITDA компании снизилась на 2,1% - до 53,065 млрд рублей, скорректированная EBITDA (показатель скорректирован на расходы на программу долгосрочной мотивации) осталась на уровне предыдущего года и составила 54,212 млрд рублей. Выручка компании повысилась на 5,1% - до 291,865 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 18,2% против 19,5% по итогам 2022 года.

Чистая прибыль Fix Price в четвертом квартале прошлого года снизилась на 7,6% - до 8,614 млрд рублей. EBITDA выросла на 3,5% - до 15,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 5,8%, до 15,938 млрд рублей. Выручка увеличилась на 7,8% - до 81,669 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 19,1% против 19,9% в октябре - декабре 2022 года.

Продажи сопоставимых магазинов Fix Price (like-for-like, LfL) в 2023 году сократились на 4,1%. В четвертом квартале показатель снизился на 0,9% "в связи с более сдержанным потребительским спросом на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности".

В четвертом квартале Fix Price открыла 252 магазина (с учетом закрытий, а также включая 17 франчайзинговых магазинов), за весь год - 751 торговый объект (включая 79 франчайзинговых магазинов).

По состоянию на 31 декабря 2023 года общее количество магазинов Fix Price составило 6,414 тыс., в том числе 5,711 тыс. магазинов под управлением компании и 703 франчайзинговых магазина. Торговая площадь Fix Price на конец декабря составила 1,391 млн кв. м, что на 13,5% больше показателя на конец 2022 года.