ВТБ намерен увеличить к концу 2026 года кредитный портфель МСБ на 40%

В банке уточнили, что кредитный портфель ВТБ в этом сегменте по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВТБ в рамках своей новой стратегии планирует нарастить кредитный портфель клиентов из малого и среднего бизнеса (МСБ) к концу 2026 года на 40% при росте клиентской базы в 1,5 раза. Об этом сообщил в рамках стратегической недели ВТБ заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников.

"К 2026 году мы планируем увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в 1,4 раза, а также нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий. Мы понимаем ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом и продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов. Госпрограммы, в которых ВТБ принимает активное участие, - выгодный инструмент для снижения ставки в текущих условиях. Они позволяют получить финансирование не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям, в том числе в формате экспресс-кредитования", сказал Бортников.

В банке уточнили, что кредитный портфель ВТБ в этом сегменте по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, увеличившись на 27%. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превышает 22%.

В конце 2023 года наблюдательный совет ВТБ определил основные цели стратегии банка на 2024-2026 годы. Тогда же сообщалось, что представить новую стратегию топ-менеджмент ВТБ планирует в первом квартале 2024 года.