28 февраля, 06:55,
обновлено 28 февраля, 06:58

"Автоваз" начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач

Алена Селезнева/ ТАСС
© Алена Селезнева/ ТАСС

Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а для установки автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы автомобиля, отметили в компании

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" начал серийное производство модели Lada Vesta, оснащенной автоматической трансмиссией, первая партия таких автомобилей уже выпущена. Об этом говорится в сообщении компании.

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Автопроизводитель планирует устанавливать автоматическую трансмиссию на все модели семейства Vesta, а именно на седан, седан Cross, SW и SW Cross.

"Автоваз" объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом - модернизированным мотором 1.8Evo (122 л. с.) и автоматической трансмиссией", - сказано в сообщении.

Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а для установки автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы автомобиля, появилась новая опора силового агрегата.

О ценах на автомобили, комплектациях и сроках начала продаж "Автоваз" сообщит дополнительно, добавили в компании.

Ранее президент "Автоваза" Максим Соколов сообщал, что поставки дилерам автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач могут начаться в марте 2024 года. 

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