"Ростелеком" открыл Центр управления и мониторинга сетей Сибири, Урала и Дальнего Востока

Центр заменит 28 региональных площадок

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ведущий российский провайдер цифровых услуг - "Ростелеком" запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток) для круглосуточного контроля оборудования сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Центр заменит 28 региональных площадок и обеспечит высокую надежность связи.

"На этом центре будет огромная ответственность - больше чем полстраны находится в зоне внимания, он работает круглосуточно. <…> Выбор Новосибирска в качестве одного из мест локации неслучаен. Новосибирск - третий по численности и по значению мегаполис России, крупнейший научный, образовательный и промышленный центр. Мы без проблем набираем здесь персонал, поддерживаем отношения с университетом. Это важный объект не только "Ростелекома", но и всего государства", - сказал на церемонии открытия президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По данным компании, открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом создания принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет синхронно функционировать с запущенным в прошлом году ЦУМС-Запад - вместе эти объекты обеспечат гарантированно высокую надежность связи для всей страны. Скорость реагирования на сетевые инциденты возрастет в разы - при обнаружении сбоя инженеры центров мониторинга оперативно переконфигурируют сеть и переключат трафик на резервное оборудование.

ЦУМС-Восток и ЦУМС-Запад станут взаиморезервирующими объектами - при необходимости каждый из них сможет обеспечить мониторинг и управление всей сетью "Ростелекома" в 49 тыс. населенных пунктах 89 субъектов РФ. В общей сложности в их зону ответственности входит контроль порядка 200 тыс. км линий связи, около 1 млн сетевого оборудования и почти 8 млн единиц оборудования клиентов, сообщили в "Ростелекоме"

Там добавили, что состояние сетевых устройств компании будет отражаться на медиастене на 750 млн пикселей ежедневно. Цифровым ядром является зонтичная система комплексной обработки событий, которая объединяет данные из 300 систем мониторинга.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, предоставляющий высокоскоростной доступ в интернет.