Почти 2 тыс. студентов получат по 1 млн рублей на реализацию своих стартапов

В 2024 году акцент будет сделан на поддержке проектов в ключевых для российской экономики сферах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. российских студентов получат гранты в размере 1 млн рублей на реализацию своего стартапа в рамках конкурса "Студенческий стартап" в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Масштаб федпроекта "Платформа университетского предпринимательства" с каждым годом растет: в 2024 году будет определено уже 2 тыс. студентов, которые смогут получить по 1 млн рублей. В этом году акцент будет сделан на поддержке проектов в ключевых для российской экономики сферах: от искусственного интеллекта и станкостроения до микроэлектроники и отрасли БПЛА", - приводит слова вице-премьера пресс-служба Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что подать заявку на грант можно до 15 апреля. Отмечается, что в конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в числе которых и иностранные граждане. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Студенты-победители конкурса должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа. Школьники и учащиеся колледжей могут быть привлечены к реализации проекта на безвозмездной основе.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Он реализуется Минобрнауки РФ при участии ведущих институтов развития страны. За 2022-2023 годы проект охватил 78 российских регионов и привлек к участию более 10 тыс. студентов. В прошлом году гранты получили 1,5 тыс. студентов.