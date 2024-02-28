По рекомендации FATF повысили три рейтинга РФ

Еще один рейтинг понизили в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Один из рейтингов России по рекомендациям FATF (ФАТФ, Международная группа по борьбе с отмыванием денег) понижен в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, еще три рейтинга повышены, говорится в опубликованном Росфинмониторингом отчете о прогрессе российской антиотмывочной системы. Рейтинг проводила группа ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) по стандартам ФАТФ.

"Российской Федерацией приняты меры по соответствию национальной системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - прим. ТАСС) обновленной рекомендации №15 "Новые технологии". Вместе с тем, в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг России по обновленной рекомендации снижен до уровня "Частичное соответствие", - следует из отчета.

Тем не менее, в результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ повышен до уровня "Значительное соответствие". К ним относятся вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур.

В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевые финансовых санкций не превышает 24 часов. "Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную антиотмывочную систему на основании международных стандартов в сфере ПОД/ФТ", - заключили в Росфинмониторинге.

В отчете отражены результаты, достигнутые Россией в период с октября 2019 (с момента последней оценки экспертами ФАТФ) по июль 2023 года, представлен анализ основных изменений российской антиотмывочной системы по ряду рекомендаций ФАТФ. Оценку проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.

О ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.