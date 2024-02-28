Мишустин поручил ФАС оперативно реагировать на рост цен в сфере гособоронзаказа

По словам премьер-министра, необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков или тех, кто завышает цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале антимонопольной службы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ незамедлительно реагировать на увеличение цен в области гособоронзаказа. Председатель правительства провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

"Конечно, [надо] организовать взаимодействие с Федеральным казначейством и с ФНС (Федеральной налоговой службой России - прим. ТАСС). Необходимо плотное взаимодействие, для того чтобы незамедлительно принимать меры реагирования в случае увеличения цен. Хотел бы особенно подчеркнуть, что это важно делать в том числе при осуществлении работы с государственным оборонным заказом. Это очень важное направление, и ФАС здесь имеет все полномочия, чтобы эффективно заниматься в том числе и контрольными мероприятиями", - сказал Мишустин.

Премьер в целом отметил, что у ФАС достаточно полномочий, чтобы контролировать ценообразование в том числе при работе с электронными площадками. "Необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто завышает необоснованно цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы", - заключил он.