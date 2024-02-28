Мишустин поздравил Федеральную антимонопольную службу с 20-летием

Премьер-министр отметил, что ведомство создало все для конкурентной среды в стране

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с 20-летием, отметив, что ведомство создало все для конкурентной среды в стране. Слова поздравления и благодарности сотрудникам ФАС глава кабмина передал руководителю службы Максиму Шаскольскому во время рабочей встречи.

"В преддверии 20-летнего юбилея Федеральной антимонопольной службы хочу вас поздравить с этим праздником и в вашем лице весь коллектив ФАС, тех, кто имеет отношение к службе, поблагодарить за работу", - сказал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что ФАС "сделала все, чтобы в России была конкурентная среда, чтобы создать все механизмы, все элементы рыночной экономики". Он напомнил, что для этого были реализованы и внедрены все необходимые элементы, в первую очередь - возможности закупок на конкурентной основе, когда по критериям преимущество получает наиболее эффективный участник торгов и конкурса. "Еще очень важная функция ФАС связана с ценообразованием, вы мониторите цены на товарных рынках, на сырьевых рынках. Это напрямую влияет на инфляцию и на экономические параметры страны", - добавил премьер.