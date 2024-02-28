"Россети" открыли подстанцию для электроснабжения севера Екатеринбургской агломерации

Стоимость работ по реконструкции подстанции составила 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин открыли подстанцию 110 кВ "Пышма" в Свердловской области после масштабной реконструкции. Об этом говорится в сообщении компании. В торжественной церемонии открытия также участвовал глава ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор.

"Россети" отмечают, что подстанция предназначена для электроснабжения потребителей в городском округе Верхняя Пышма, включая жилые районы, транспортную, коммунальную инфраструктуру, промышленные площадки, культурные и спортивные объекты. Стоимость работ по реконструкции подстанции составила 1,5 млрд руб.

Губернатор Свердловской области, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что Верхняя Пышма - один из самых динамично развивающихся городов региона, где строится много жилых и социальных объектов. "Совсем недавно мы ввели трамвайное депо. Поэтому так важно создавать необходимые условия для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения территории", - сказал Куйвашев.

"Свердловская область - один из главных промышленных центров России. Задача энергетиков - содействовать полному раскрытию его потенциала. Подстанция "Пышма" является наглядным примером проводимой работы. Это современный энергообъект. 100% установленного здесь оборудования произведено в России. Уже традиционно в числе поставщиков находятся уральские предприятия", - отметил Рюмин.

Подстанцию оснастили силовыми трансформаторами мощностью 120 МВА, высоконадежными элегазовыми выключателями, микропроцессорными защитами. Кроме того, внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии, обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования.

Сегодня, 28 февраля, состоялась также рабочая встреча Куйвашева и Рюмина, где стороны наметили дальнейшие направления совместной работы, включая содействие в реализации нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда".

Рюмин подчеркнул, что группа "Россети" планирует направить в 2024 году более 12 млрд руб. на модернизацию и развитие сетевого комплекса региона. "В числе приоритетных проектов - реконструкция подстанций 500 кВ "Южная", 220 кВ "Качканар" и 110 кВ "Свердловская", строительство современного центра питания 110 кВ "Чекмаш", - говорится в сообщении.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.