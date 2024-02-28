В аэропорту Минска заявили, что наибольшее количество рейсов выполняется в Москву

Гендиректор Вячеслав Хоронеко также отметил, что самыми популярными чартерными направлениями являются Турция и Египет, при этом в 2023 году по этим направлениям перевезено более 360 тыс. пассажиров

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Российское направление является наиболее загруженным и регулярным для аэропорта Минска, только в Москву совершается 12 ежедневных рейсов. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко.

"Наиболее востребованными и загруженными регулярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул. По этим направлениям выполняется наибольшее количество рейсов: в Москву 12 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург - 4 ежедневных, в Дубай - 17 еженедельных рейсов, в Стамбул - до 14 еженедельных рейсов", - цитирует Хоронеко агентство БелТА.

Гендиректор также отметил, что самыми популярными чартерными направлениями являются Турция и Египет, при этом в 2023 году по этим направлениям перевезено более 360 тыс. пассажиров.

По его словам, в условиях санкционного давления происходит переориентация географии полетов в восточном и южном направлениях. "Значительно расширилась маршрутная сеть в Российскую Федерацию - Нижний Новгород, Пермь, Псков, Уфу, Самару, Мурманск, Калугу, Череповец, Минеральные Воды. Из новых международных направлений белорусским перевозчиком открыт рейс в Нью-Дели, турецкой авиакомпанией выполняются рейсы в Стамбул", - отметил Хоронеко.

Он подчеркнул, что, несмотря на нестабильную ситуацию в авиационной отрасли и сложные условия, в которых функционирует аэропорт на протяжении последних нескольких лет, по итогам работы за 2023 год наблюдается положительная динамика выполнения производственных показателей. Хоронеко напомнил, что аэропорт в 2023 году обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20,7% выше чем в 2022 году. Он также сообщил, что в прошлом году выполнено 22,9 тыс. рейсов (рост с 15,5% к уровню 2022 года), обработано 12,71 тыс. тонн груза (рост 18%).