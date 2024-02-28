Эксперт: отечественные производители занимают до 18% на российском рынке легпрома

По словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, отечественный рынок нуждается в импортозамещении

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Годовой объем российского рынка текстильной и легкой промышленности составляет порядка 4,3 трлн рублей, отечественные производители занимают до 18% на этом рынке, сообщил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин.

"Рынок текстильной и легкой промышленности - это сегодня в России второй рынок по объему после пищевого, где-то годовая выручка в районе 4,3 трлн рублей. Российские производители на этом рынке занимают до 18% общего объема", - сказал Разбродин в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

По его словам, отечественный рынок нуждается в импортозамещении. Для усиления отрасли и возможности для российских компаний занять место в мировом распределении труда в текстильной и легкой промышленности необходима программа развития отрасли, отметил Разбродин.

"В прошлом году мы выступили с инициативой и договорились с нашими коллегами из Высшей школы экономики и на сегодняшний день разработали такую программу. Будем ее активно представлять и рассматривать на Неделе текстильной промышленности в марте месяце. <…> Мы надеемся, что после этого программа будет в том или ином виде согласована, принята, и наша отрасль будет включена в перечень приоритетных", - добавил президент союза.

Данная программа, продолжил он, построена на принципе доступности сырья на территории страны. Президент Союзлегпрома указал, что Россия полностью зависит от импорта хлопка, практически на 100% - от импорта первичных химических волокон. Кроме того, высока доля импортной пряжи, технической химии для текстиля, фурнитуры.

"Нам стоит сфокусироваться на восстановлении производства вискозного волокна, на создании собственной сырьевой базы в направлении химических волокон. В прошлом году нам удалось совместно с Советом Федерации продвинуть программу по развитию рынка шерсти на территории России. Таким образом, мы надеемся, что этот вопрос - то, что касается именно шерстяного сырья - в ближайшее время будет современным способом решен, и мы не будем испытывать дефицита в этом вопросе", - сказал Разбродин.