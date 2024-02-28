Портфель ответственного финансирования Сбера в 2023 году превысил 2,89 трлн рублей

Это в два раза больше показателей 2022 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам 2023 года превысил 2,89 трлн рублей, что в два раза больше аналогичного показателя 2022 года, сообщили в пресс-службе банка по итогам семинара по ответственному финансированию стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу.

"По итогам 2023 года портфель ответственного финансирования "Сбера" удвоился и превысил 2,89 трлн рублей. Ожидается, что к 2026 году он вырастет еще на 40%. <...> В первую очередь в рамках ответственного финансирования на пространстве БРИКС необходимо обсуждать проекты, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и развитие зеленых технологий", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба.

Одним из ключевых фокусов повестки устойчивого развития стран международного объединения остается финансирование климатических и адаптационных проектов, реализуемых на пространстве БРИКС. Так, совокупный объем необходимого финансирования климатических и адаптационных проектов на пространстве БРИКС оценивается в $6-8 трлн в год.