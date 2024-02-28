Решетников заявил, что ВТО по-прежнему далека от функционирующей системы разрешения споров

Глава Минэкономразвития позитивно оценил усилия многих членов Всемирной торговой организации, направленные на достижение цели, установленной на 12-й министерской конференции

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) по-прежнему далека от восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции ВТО.

"Мы сейчас так же далеки от восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров, которая была бы доступна для всех членов к 2024 году, как и два года назад", - сказал министр.

Он обратил внимание делегатов, что в 2024 году организация приближается к "невеселой памятной дате" в реформе разрешения споров - пять лет без Апелляционного органа.

"Ситуация еще больше усугубляется теми членами ВТО, кто продолжает принимать односторонние ограничительные меры, подрывающие международную торговлю, прикрываясь ложными целями защиты окружающей среды, интересов национальной безопасности или геополитическими или геополитическими событиями", - подчеркнул Решетников.

Министр также указал на необходимость полноценного участия развивающихся государств - членов ВТО в дискуссиях и переговорах о преодолении коллапса Апелляционного органа.

"Это может быть достигнуто с помощью различных технологических решений и правильной организации графиков встреч и переговоров. Эти простые, но важные, элементы позволят развивающимся членам повысить доступность для себя системы разрешения споров исходя из их конкретных проблем", - отметил глава Минэкономразвития.

При этом глава российской делегации позитивно оценил усилия многих членов ВТО, направленные на достижение цели, установленной на 12-й министерской конференции. Это разблокировка работы Апелляционного органа.

"Мы должны сфокусировать все наши усилия на апелляционном механизме. Без решения этого вопроса все остальные надстройки и уточнения <...> имеют небольшую ценность. С ними или без, третейское решение может быть заблокировано", - предупредил Решетников.

Он также подчеркнул, что Россия осуждает практику злоупотребления отдельными членами правом на апелляции путем подачи апелляций "в пустоту". "Это идет вразрез с попытками восстановить процедуры разрешения споров", - добавил министр.

Апелляционный орган ВТО

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года ввиду истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют США, в частности упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех 164 государств - членов.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.