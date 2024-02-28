Сооснователь Positive Technologies не исключил допэмиссию компании в 2024 году

Компания в скором времени расскажет про конкретные контуры, отметил Юрий Максимов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Допэмиссия акций российского игрока на рынке кибербезопасности Positive Technologies может произойти в 2024 году. Об этом сообщил сооснователь компании и бывший член ее совета директоров Юрий Максимов.

"Я думаю, что допэмиссия "Позитива" будет в этом году. В скором времени он [компания] расскажет про конкретные контуры", - сказал Максимов в эфире телеканала "Россия-24".

О возможности допэмиссии, не называя сроков, рассказывал директор по связям с инвесторами компании Юрий Мариничев в середине 2023 года. По его словам, это будет допвыпуск акций "в классическом понимании". При этом дробление акций не рассматривается.

О выходе компании на Мосбиржу

"Группа Позитив" - головная компания Positive Technologies - провела IPO на Мосбирже в конце 2021 года. Акции компании в ходе размещения торговались в диапазоне 980-985 рублей за штуку, что соответствовало капитализации на уровне около 60 млрд рублей.

Примерно через год состоялось второе публичное размещение акций (SPO) без допэмиссии акций. Тогда крупные акционеры компании предложили до 2 640 тыс. принадлежащих им обыкновенных акций - 4% от общего объема акций компании.