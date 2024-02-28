Минсельхоз Крыма сообщил о росте объема производства вина в 3,4 раза с 2014 года

Также в регионе увеличились объемы производства коньяка, шампанского и виноматериалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Объем производства виноградных вин в Крыму вырос в 3,4 раза почти за 10 лет, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

Как отметили в ведомстве, в регионе выросли объемы производства не только вина, но и коньяка, шампанского и виноматериалов: "Благодаря увеличению производственных мощностей произошло наращивание объемов производства коньяка на 44%, вин игристых и шампанского - в 2,3 раза, вин виноградных - в 3,4 раза, виноматериалов - на 2,5%". К 2026 году по производственной программе винодельческой отрасли рассчитывают получить рост производства в целом на 3%, уточнили в министерстве.

Также в Минсельхозе рассказали, что почти за 10 лет в республике на 49% вырос объем сбора винограда, а объем производства винодельческих предприятий увеличился на 18%. По данным министерства, несмотря на увеличение общей площади виноградников республики на 2,4 тыс. га (с 18,4 тыс. га в 2014 году до 20,8 тыс. га по итогам прошлого года), приоритетной работой сейчас является не закладка новых виноградников, а обновление низкопродуктивных - их доля сократилась с 53% в 2014 году до 41% в 2023-м.

Принятые меры позволили региону также повысить объем сбора винограда. "За период с 2014 по 2023 год валовой сбор винограда увеличен на 49%, этот показатель в 2023 году составил 115,22 тыс. тонн", - пояснили в министерстве, уточнив, что мощности винодельческих предприятий республики по переработке винограда урожая прошлого года задействованы на 48%.

В планах по развитию отрасли виноградарства на этот год снизить процент непродуктивных виноградников до 37%, довести общую площадь виноградников до 21,7 тыс. га, заложить молодые виноградники на площади 900 га, увеличить валовой сбор винограда.