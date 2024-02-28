В Великом Новгороде второй корпус ИНТЦ "Валдай" начнут строить весной 2024 года

На данный момент завершается проектирование нового корпуса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство второго корпуса Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай" (ИНТЦ "Валдай") начнется весной 2024 года. На данный момент завершаются работы по проектированию, сообщил журналистам ректор НовГУ Юрий Боровиков.

"Еще пару лет назад там [на месте, где расположен первый корпус ИНТЦ] находилось болото и заброшенный пустырь. За два года нам удалось облагородить эти 20 тыс. кв. м и возвести здание ИНТЦ "Валдай". Сейчас завершается проектирование нового корпуса на 4 тыс. кв. м, строительство начнется в конце апреля - начале мая", - сказал он.

Первый камень второй очереди ИНТЦ заложили в августе прошлого года помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. ИНТЦ создан в соответствии с поручениями президента, объем вложенных в строительство средств составляет около 3,5 млрд рублей. Инициатором проекта по созданию и функционированию центра выступает Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

Основными направлениями деятельности Центра являются разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения. На базе ИНТЦ в сентябре прошлого года в Великом Новгороде прошел первый в стране Чемпионат высоких технологий.