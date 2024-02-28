"Южуралзолото" рассчитывает на рост производства в 2024 году на 20-30%

По словам финдиректора ЮГК Артема Клецкина, компания прогнозирует рост производства также в 2025 и следующих годах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Золотодобытчик "Южуралзолото" рассчитывает увеличить производство по итогам 2024 года на 20-30%, заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин. По его словам, компания прогнозирует рост производства также в 2025 и следующих годах.

"Мы прогнозируем рост в 2024 году в диапазоне от 20% до 30% . Будем стараться побольше", - сказал он в ходе телефонной конференции, уточнив, что компания считает такой рост достижимым.

Клецкин добавил, что значительную часть прироста обеспечит месторождение Высокое, где производство составит около 2,5-3 тонны. Начало добычи на месторождении Высокое запланировано ориентировочно в марте. "Фабрика запущена, золото мы увидим в ближайшие несколько недель", - отметил он. По словам финдиректора, компания до конца первого квартала завершит пусконаладку на золотоизвлекательной фабрике "Высокое" и к концу первого полугодия выведет производство на проектную мощность.

Клецкин отметил, что ЮГК вступила в фазу роста производства, которое будет увеличиваться в ближайшие годы. "С четвертого квартала этот рост идет, и он будет идти весь 2024, 2025 и последующие года", - сказал он.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.