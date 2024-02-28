ЮГК не ждет юридических проблем от санкций США

При этом золотодобытчик намерен перестроить экспортные и платежные механизмы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Золотодобытчик "Южуралзолото" (ЮГК) не ждет юридических сложностей из-за санкций США, однако намерен несколько перестроить экспортные и платежные механизмы, заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

"Бесспорно, наша экспортная цепочка будет немного видоизменена", - сказал он в ходе телефонной конференции, отметив, что компания намерена использовать дополнительные механизмы, однако существенных изменений не произойдет. По его словам, у ЮГК есть резервные планы для решения возможных проблем с экспортом и осуществлением платежей.

Говоря о платежах за экспорт, финдиректор отметил: "Мы тоже это видим и выходим в наш резервный сценарий с точки зрения резервной платежной инфраструктуры. Мы знаем, как перестроить эту цепочку".

Клецкин добавил, что введение санкций не стало для компании неожиданностью - весь золотодобывающий сектор РФ уже находится под санкциями. "В юридическом плане группа хорошо защищена, у нас нет иностранных активов и цепочки владения… В юридическом плане мы не ожидаем каких-либо сложностей", - сказал он.

23 февраля Минфин США включил в санкционный список компанию "Южуралзолото" и президента ЮГК Константина Струкова. В список также включены ООО "Управляющая компания ЮГК", ООО "Соврудник", АО "Коммунаровский рудник", которые входят в ЮГК.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.