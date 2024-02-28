В Новосибирской области построили завод по переработке молока за 1,2 млрд рублей

Мощность предприятия в сутки составляет около 40 тонн

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Завод "Толмачевский", способный перерабатывать 14,6 тыс. тонн молока в год, построили в Новосибирской области, крупнейшей по производству сырого молока в Сибирском федеральном округе. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в кулуарах Сибирского молочного форума.

"Его строили в течение двух лет. Мощность в сутки [составляет] порядка 40 тонн с возможностью дальнейшей модернизации. Он рассчитан на внутренний рынок Новосибирской области", - сказал собеседник агентства.

В области остро стоит проблема переработки избытка сырого молока, о чем в интервью ТАСС сообщал губернатор региона Андрей Травников. В регионе перерабатывается менее 40% молока новосибирских хозяйств, остальное вывозится за его пределы. В числе перерабатывающих местных предприятий три компании. По итогам года производство молока в области составило 760,2 тыс. тонн.

Объем инвестиций в строительство составил 1,2 млрд рублей. Производительность предприятия вблизи Новосибирска составит 14,6 тыс. тонн молока в год. Запуск завода ожидается в марте 2024 года. Лещенко добавил, что в области продолжается строительство завода по производству сыров и молочной продукции "Эконивы" в поселке Маслянино Новосибирской области. Как сообщали ТАСС ранее в Минсельхозе, ввод предприятия в эксплуатацию ожидается не ранее 2025 года. Общая стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей.