Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы

Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Закон "О рекламе" дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается. Запрещается также реклама таких ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

В законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", устанавливается, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе. Как отмечал ранее Володин, нормы о запрете распространения рекламы на информационном ресурсе иноагента касаются "любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей". По его словам, необходимо пресечь практику, при которой иноагенты получают доход от рекламы и "не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают солдат, офицеров, мирных граждан" России.

Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Соответствующие изменения прописываются в законе "О средствах массовой информации". Как уточнял ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет, в частности, о запрете в рекламных целях размещать в СМИ прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, по словам Пискарева, цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Пискарев также указывал, что новые нормы не потребуют внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, так как меры ответственности за нарушение такого запрета уже содержатся в законах. Так, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.