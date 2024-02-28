Темпы роста ВВП РФ в 2024 году составят около 1,7%

Годовая инфляция составит около 5-7%, отметили в Сбербанке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Аналитики Сбербанка ожидают по итогам 2024 года роста ВВП РФ около 1,7%, годовая инфляция составит около 5-7%, следует из материалов банка.

Согласно опубликованной презентации, потребительское кредитование по итогам 2024 года вырастет на 4-6%, Сбербанк планирует расти лучше рынка. Депозиты физических лиц в целом по рынку могут вырасти на 17-19%, Сбербанк ожидает похожих резельтатов.

Рост кредитования юрлиц прогнозируется на уровне 12-14% по рынку и в "Сбере", средства юрлиц вырастут на 5-7%, Сбербанк планирует расти в этом сегменте быстрее.