Агрегаторы будут получать из реестра Росаккредитации данные о категории гостиниц

Туристы также смогут получать актуальную информацию, заявил руководитель службы Назарий Скрыпник

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Данными из реестров Росаккредитации смогут пользоваться сайты-агрегаторы туристических услуг, а туристы будут получать актуальную информацию о категории гостиниц. Об этом заявил руководитель службы Назарий Скрыпник на сессии "Национальная система аккредитации: направления взаимодействия государства, бизнеса и потребителей". Мероприятие прошло в рамках "Форума национальных достижений: предпринимательство" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Данные о гостиницах будут поступать в наш реестр, и если вы пользуетесь агрегатором, то он будет получать данные о категории гостиницы из реестра Росаккредитации. Если у гостиницы пять звезд, то вы увидите их в агрегаторе. Если гостиницу лишили этих пяти звезд, то вы в подборке "5 звезд" этот отель не встретите", - сказал он.

"Поэтому когда вы будете приезжать в отель, вы будете получать объективную информацию относительно своих ожиданий. Если будет написано, что есть бассейн, есть тренажерный зал, значит это есть в реестрах Росаккредитации, значит туда выезжали, проводили оценку", отметил Скрыпник.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.