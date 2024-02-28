Набсовет Сбера обсудит дивиденды за 2023 год и даты годового собрания акционеров в апреле

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что кредитная организация будет стараться обеспечить для своих акционеров планку по дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка обсудит дивидендные выплаты за 2023 год в апреле, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции.

"В апреле обсудим дивиденды и определим дату проведения годового собрания акционеров", - сказал он.

При этом Греф отметил, что Сбербанк будет стараться обеспечить для своих акционеров планку по дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, варианты превышения указанного уровня могут обсуждаться, но уже в среднесрочной перспективе.

Позднее Греф в очередной раз подтвердил, что Сбербанк сохраняет цель по дивидендам за прошедший год в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбер в конце 2023 года представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли. В январе руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов отмечал, что группа не видит никаких препятствий для достижения такой планки.

Ранее банк отчитался по МСФО за 2023 год о рекордной чистой прибыли в размере 1,5 трлн рублей.