В Казани строительство завода энергоутилизации отходов планируют возобновить летом

Оборудование для реализации проекта строительства поставит крупнейший китайский производитель

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству завода энергоутилизации отходов в Казани будут возобновлены летом. Определен новый технологический партнер, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех"), которая занимается строительством завода.

"Для реализации проекта строительства завода энергоутилизации отходов в Казани уже определен новый технологический партнер. Оборудование будет поставлено крупнейшим китайским производителем. Выбранная технология соответствует всем ранее утвержденным экологическим и техническим параметрам. Летом работы на стройплощадке будут возобновлены", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент на строительной площадке в Казани завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций главного корпуса. Полностью готовы фундаменты конструкций каркаса главного корпуса, фундаменты основного оборудования. "Проектная мощность завода в Казани сохранится и составит 550 тыс. тонн отходов в год. Отходы на него будут поступать после обязательной сортировки, и только те фракции, что нельзя вовлечь во вторичный оборот, будут утилизированы в энергию", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что производство более 70% оборудования для завода в Казани будет локализовано на российских предприятиях.

В пресс-службе напомнили, что в мае 2020 года было получено разрешение на строительство завода в Казани, ранее проект получил положительное заключение Главной экологической экспертизы. "Проект завода в Казани также прошел две независимые международные экспертизы. С учетом выбора нового технологического партнера будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации", - сообщили в пресс-службе.

Приостановка строительства завода

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков заявил, что работы на стройплощадке приостановлены из-за проблем с оборудованием. Планировалось использовать швейцарско-японское оборудование, однако из-за пандемии и санкций поставки не были осуществлены.