Украина хочет получить компенсацию от польских фермеров за рассыпанное зерно

Они высыпали от 160 до 180 тонн зерна, которое везли в Марокко, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры высыпали из вагонов от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко, и должны возместить нанесенный ущерб. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Нанесший ущерб должен возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", - цитирует его агентство РБК-Украина.

Высоцкий отметил, что повреждение частной собственности - это нарушение законодательства. Он также подтвердил, что в Польше начали возбуждать уголовные дела по случаям, когда польские протестующие рассыпали зерно. Замминистра рассчитывает "на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию ущерба".

В настоящее время между Киевом и Варшавой обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами и перевозчиками приграничных пунктов пропуска. Польские протестующие еще с ноября прошлого года периодически проводили акции, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в феврале протесты усилились, 20 числа польские фермеры высыпали украинское зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом. С тех пор факты высыпания зерна из вагонов не раз повторялись.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с продолжающейся блокировкой, а МИД призвал Варшаву разблокировать границу, дать правовую оценку действиям польских протестующих и остановить антиукраинскую риторику. На Украине также выразили недовольство плакатом одного из фермеров с призывом к президенту России Владимиру Путину разобраться с Киевом, Брюсселем и польскими властями.