РЖД пустили поезда по второму пути на перегоне Ларба - Лумбир БАМа

В компании отметили, что за два года строительства железнодорожники уложили 12,5 км пути и четыре стрелочных перевода

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. РЖД открыли движение поездов по второму пути на перегоне станция Ларба - разъезд Лумбир в Амурской области, находящемся на линии БАМа Хани - Тында. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Открыли движение поездов по второму пути на перегоне станция Ларба - разъезд Лумбир в Амурской области", - говорится в сообщении.

На этом отрезке пути грузонапряженной линии БАМа Хани - Тында строительство вели на участках вечной мерзлоты в экстремальных погодных условиях. Порой температура опускалась ниже 50°C, добавили в холдинге.

В компании отметили, что за два года строительства железнодорожники уложили 12,5 км пути и четыре стрелочных перевода, протянули 75 км линий автоблокировки и связи, а также построили семь мостов и отсыпали 43 тыс. куб. м земполотна. Рабочие покрыли откосы вдоль дороги охлаждающей наброской, которая поможет сохранить вечную мерзлоту в основании магистрали даже во время жары, что предотвратит просадку рельсового полотна и повысит безопасность перевозок.

"Чтобы повысить провозные возможности линии Хани - Тында до 54 млн тонн к 2025 году, модернизируем еще 15 объектов", - добавили в РЖД.