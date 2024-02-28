Папуа - Новая Гвинея заинтересована в работе российских компаний в стране

Министр международной торговли и инвестиций Ричард Мару назвал РФ страной, с которой нужно строить отношения

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Папуа - Новая Гвинея заинтересована в развитии отношений с российскими компаниями по ряду отраслей. Об этом ТАСС рассказал министр международной торговли и инвестиций Ричард Мару на полях проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

"На данный момент у нас нет общих проектов с Россией. Но я бы хотел, чтобы они были. Это страна, с которой нам нужно строить отношения", - сказал Мару.

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, он назвал хлопок, пшеницу и рис.

"Мы хотим построить наш сельскохозяйственный сектор", - сказал Мару.

При этом министр добавил, что государство обладает достаточными энергетическими ресурсами.

"У нас много газа под землей. У нас много золота, у нас много меди. Сейчас мы крупная страна - экспортер газа, страна - экспортер меди, страна - экспортер золота, и есть много возможностей для дальнейшей разведки и создания новых рудников. И на данный момент там работают американские компании, но мы будем рады поговорить с российскими компаниями, если у вас есть какой-либо интерес", - отметил собеседник агентства.

В 2020 году основу российского экспорта в Папуа - Новую Гвинею составляла продукция химической промышленности (54,9%), в частности органические химические соединения (50,4%), а также машины, оборудование и транспортные средства (39,8%). 99,2% импорта из этой страны пришлось на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кофе - 99,1% и ваниль - 0,1%).

В январе - мае 2021 года структура российского экспорта в эту страну была сформирована в основном за счет продукции химической промышленности (88%), а также машин, оборудования и транспортных средств (11,6%).