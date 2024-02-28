"Тинькофф" предупредил о фейковых приложениях в App Store с символикой и названием банка

Речь идет о приложениях The MortgagePro app, "Тинькофф - ваш выбор" и "Тинькофф карты & Voice Memos"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Тинькофф" предупредил о новых появившихся фейковых приложениях в App Store, которые используют символику и название банка. Скачивать их нельзя, поскольку данные могут похитить мошенники. Об этом говорится в Telegram-канале "Тинькофф".

"В App Store появилось три приложения, которые используют символику и название "Тинькофф": The MortgagePro app, "Тинькофф - ваш выбор" и "Тинькофф карты & Voice Memos". Не скачивайте их: это подделка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в случае, если уже скачаны и установлены эти поддельные приложения, то их следует удалить и позвонить в банк, чтобы сменить данные для входа и обезопасить деньги.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В августе они были удалены и из Google Play. После этого были замечены попытки мошенников создать фейковые приложения банка.