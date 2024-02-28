РФ предложила усилить сотрудничество стран ФСЭГ в сфере безопасности транспортировки газа

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что в ближайшее время будет проведена встреча министров стран, входящих в организацию

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия считает, что газодобывающим странам в рамках Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) нужно более интенсивно взаимодействовать в вопросах безопасности транспортировки газа и защиты газотранспортной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

"Мы считаем, что большого внимания требуют вопросы защиты критически важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки, трубопроводы, танкеры. Полагаем, крайне важно согласовать более амбициозную редакцию параграфа об укреплении международного сотрудничества, о снижении рисков в газотранспортной инфраструктуре, рассчитываем на вашу поддержку", - сказал он.

Он заметил, что страна продолжает сотрудничество в рамках ФСЭГ. Вице-премьер напомнил, что в ближайшее время будет проведена встреча министров стран, входящих в организацию.

Новак добавил, что Россия сейчас работает над международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ природного газа. Этим, в частности, занимается "Газпром".

"Мы были бы признательны иранской стороне за поддержку и обмен мнениями, за эффективное развитие инициативы", - сказал Новак.