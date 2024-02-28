Рейсы из Омска в Анталью будут выполнять с 27 апреля до 21 октября

Полеты запустят шесть раз в неделю

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы из Омска в турецкую Анталью с 27 апреля до 21 октября шесть раз в неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе омского аэропорта им. Д. М. Карбышева.

"Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться авиакомпанией Turkish Airlines c 27 апреля. Период выполнения программы - до 21 октября", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту отметили, что улететь в Анталью можно будет ежедневно, кроме вторника. Рейсы будут проходить на самолетах Boeing 737 800. Прямого авиасообщения между этими городами не было с осени 2023 года.