Поморье ждет от послания президента РФ поддержки в развитии арктических городов и портов

Послание главы государства парламенту состоится 29 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области ожидают, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначит перспективы развития Северного морского пути, что позволит изменить мировую логистику и даст возможность развития территориям Арктики и Дальнего Востока, городам и портам, сообщил ТАСС глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Это, например, развитие Северного морского пути с горизонтом до 2035 года, которое полностью изменит мировую логистику и обеспечит прорывное развитие огромным территориям Русского Севера, Арктики и Дальнего Востока. Это и полностью обновленный подход к развитию всей страны, ее больших и малых населенных пунктов, начиная от мастер-планов и реестра лучших практик, учитывающих все потребности населения и всю инфраструктуру на годы вперед", - сказал губернатор.

Он отметил, что к таким практикам относится, например, "Арктическая ипотека", которая позволяет людям не откладывать свои планы на будущее, а достойно жить, работать, воспитывать своих детей уже здесь и сейчас.

По словам губернатора, он считает, что президент по достоинству оценит уже сделанное в России за истекший период и наметит прикладные, практические ориентиры для продолжения такой системной работы на ближайшие годы. "К таким ориентирам можно отнести сохранение и увеличение темпов экономического роста и роста благосостояния наших граждан за счет практических мер поддержки промышленности, сельского хозяйства, укрепления технологического суверенитета и развития человеческого потенциала. Безусловно, будут предложены новые инициативы и конкретные программы по поддержке семей, материнства и детства, в области науки, культуры и образования", - сказал Цыбульский, отметив, что найдет свое отражение в послании и обновленная внешняя политика России.

Послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.