Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что технологической опасности и прочих рисков для станции нет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росатом восстановил физическую защиту Запорожской АЭС, технологической опасности и прочих рисков для станции нет. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая в Государственной думе.

"Немало сделано уже сейчас. Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ. Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива. Это тоже вызывало большую озабоченность: были прилеты по этой площадке. <…> Хочу заявить с этой трибуны, что никакой не то что технологической опасности, даже риска опасности не существует. Все процессы станции под контролем", - сказал Лихачев.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.