Uniper ожидает в 2024 году решения по иску к "Газпрому" из-за поставок газа

Германский концерн подал в суд, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Германский энергоконцерн Uniper ожидает, что судебное разбирательство по иску к "Газпром экспорту" из-за прекращения поставок российского газа завершится в 2024 году. Об этом сообщил глава компании Майкл Льюис в ходе пресс-конференции.

"Арбитражное разбирательство завершится в этом году. Я не хочу опережать события. Я могу сказать, что у нас есть очень сильные аргументы. Когда будут результаты, мы об этом объявим", - сказал он.

В конце ноября 2022 года стало известно, что германский концерн подал в суд на "Газпром экспорт", чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа. Uniper тогда оценивал текущие расходы на замену газа РФ не менее чем в €11,6 млрд.

В "Газпром экспорте", в свою очередь, заявляли, что изучают полученное исковое заявление Uniper, однако не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.

Ранее Uniper счел нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. С конца августа 2022 года концерн полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома".