ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи напомнил, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря и ЕС не намерен его продлевать

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, объем которых сейчас составляет около 15 млрд куб. м в год. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года и ЕС не намерен его продлевать.

По его словам, сейчас российский газ через Украину "продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, небольшие объемы получает Италия", суммарный объем поставок через Украину "составляет порядка 15 млрд кубометров в год". "Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно", - заявил Макфи.