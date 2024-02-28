На Чукотке в Певеке реконструировали все сети теплоснабжения и водоснабжения

Работы шли четыре года

ТАСС, 28 февраля. Реконструкция всех сетей теплоснабжения и водоснабжения завершена в самом северном городе России - Певеке. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"Реконструировали все сети тепло- и водоснабжения, а также систему водоотведения в Певеке. Реконструкция инженерных сетей и установка локальных очистных сооружений в Певеке завершены. Заменены 100% ветхих сетей. Это 14 км теплотрассы, 8 км канализационных сетей и 7 км холодного водоснабжения", - написал Кузнецов.

Работы шли четыре года, в 2022 году власти Чукотки получали предостережение замгенпрокурора РФ за высокий износ сетей ЖКХ, в том числе за наличие предпосылок к срыву реализации мероприятий по модернизации инженерных сетей в Певеке.

Кузнецов добавил, что в 57 домах установлены индивидуальные тепловые пункты. "До этого здесь работала открытая система теплоснабжения, горячая вода подавалась из той же системы, что и вода для отопления. Благодаря реконструкции улучшится качество жизни людей", - отметил глава региона. Качество воды соответствует санитарным нормам, срок службы тепловых сетей увеличен. Стоимость проекта составила 2,4 млрд рублей. Округ привлек средства из федерального бюджета в рамках заключенного соглашения между Минстроем РФ и правительством региона.

В городском округе Певек проживают около 4,9 тыс. человек.