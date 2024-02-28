В Запорожской области завод "Литейщик" восстановил работу после остановки

В тестовом режиме предприятие выпускает порядка 25 тонн продукции в месяц

НОВОВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 28 февраля. / ТАСС/. Завод "Литейщик" компании "МДК" в Нововасильевке Запорожской области, остановленный после начала СВО, восстановил производство алюминиевого литья для российских предприятий, передает корреспондент ТАСС.

"Начинали мы с нуля. Предприятие очень долгое время простаивало. Нам пришлось пройти целый цикл, чтобы восстановить [производство], отремонтировать все оборудование, восстановить печи. <...> На данным момент работает 75 человек, но на предприятии могут работать до 350 человек", - рассказала ТАСС генеральный директор МДК Светлана Агафонова, не уточняя объем средств, вложенных в возобновление работы завода.

По ее словам, сбыт продукции в основном идет в РФ. "Мы переориентировались, раньше это была Европа, сейчас - СНГ, Россия", - пояснила она. Агафонова добавила, что в тестовом режиме предприятие выпускает порядка 25 тонн продукции в месяц, может выйти на 40 тонн без дополнительных вложений.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли Запорожской области сообщили ТАСС, что местные промышленные предприятия поставляют свою продукцию компаниям в 35 российских регионов.