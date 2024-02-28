Цена бензина на бирже снизилась в среднем еще на 2%

Цена бензина Аи-92 снизилась на 2,26%, Аи-95 подешевел на 1,91%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов в среду уменьшилась в среднем на 2%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 2,26%, до 46,696 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива уменьшается второй день подряд на фоне заявления о временном запрете на экспорт бензина из России с 1 марта. Бензин Аи-95 подешевел на 1,91%, до 56,908 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подешевел на 1,08%, до 58,136 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 1,1%, до 57,155 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 0,27%, до 59,549 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута уменьшилась на 1,24%, до 25,852 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,18%, до 79,117 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 1,31%, до 19,743 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 0,19%, до 14,621 тыс. рублей за тонну.

Ранее представитель вице-премьера РФ Александра Новака и в пресс-службе кабмина сообщили ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.