Захарова заявила, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет влияния на ход СВО

Официальный представитель МИД РФ отметила, что страна наработала достаточный санкционный иммунитет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы им противостоять. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС.

"Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики. И уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, реализацию нашего внешнеполитического курса", - сказала она.

По словам дипломата, в ЕС начали понимать, что санкции лишь способствуют укреплению экономического суверенитета России. "Мы обрели новые возможности, компетенции в промышленной, технологической, финансовой сферах. Одновременно санкции подрывают перспективы экономики самого Евросоюза", - подчеркнула Захарова.

Ранее Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.