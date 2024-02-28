Министр нефти Ирана выразил надежду на развитие сотрудничества с Россией

Джавад Оуджи подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи выразил надежду на то, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики будет расширяться. С таким заявлением он выступил на заседании в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана.

Как сообщает иранское агентство Shana, в начале встречи Оуджи подчеркнул важность сотрудничества между Ираном и РФ в нефтегазовой области и выразил надежду на то, что "взаимодействие между двумя странами будет расширяться". По его словам, на заседании межправкомиссии было уделено внимание и уже принятым мерам, и дальнейшему сотрудничеству в различных областях.

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана состоялось 28 февраля под председательством российского вице-премьера Александра Новака и иранского министра нефти Джавада Оуджи.

23 февраля Новак сообщил ТАСС, что российские и иранские компании в настоящее время ведут переговоры о создании газового хаба в Иране и освоении газовых месторождений, эти вопросы будут обсуждаться в том числе на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.