В Приднестровье заявили, что потери страны из-за Молдавии оцениваются на уровне 10% ВВП

Министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник отметил, что по итогам 2023 года отмечено существенное снижение производства в металлургической промышленности на 14%, в машиностроении спад составил 21%, в легкой промышленности - 4,9%, в химической - 30%

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Потери Приднестровья от ограничений в области внешнеэкономической деятельности со стороны Молдавии оцениваются на уровне 10% ВВП. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в своем выступлении на съезде депутатов всех уровней.

"Потери составляют порядка 10% ВВП Приднестровья. Стоит отметить, что даже в самые кризисные периоды темпы падения ВВП большинства стран составляли не более 6%", - сказал он.

Как сообщил вице-премьер, по итогам 2023 года отмечено существенное снижение производства в металлургической промышленности на 14%, в машиностроении спад составил 21%, в легкой промышленности - 4,9%, в химической - 30%, в электротехнической - 17,5%. Дополнительные затраты экономических агентов Приднестровья из-за барьеров со стороны банковской системы Молдавии и налоговых выплат в бюджет республики оцениваются примерно на $100 млн, констатировал Оболоник.

Инициатором проведения съезда выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский. В его заседании принимают участие свыше 600 делегатов, представляющих парламент, городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали Приднестровье.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.