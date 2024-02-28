Для Центрального транспортного узла к 2030 году намерены поставить около 400 новых поездов

Составы, в частности, оснастят климат-контролем и USB-зарядками

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 млн человек, планируют поставить к 2030 году в рамках программы развития Центрального транспортного узла. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ЦТУ планируют обновить около 400 поездов до 2030 года. Важная часть комфортной поездки - современные и удобные поезда. Региональный ж/д транспорт, как и московский, скоро тоже будет соответствовать самым высоким стандартам качества. В этом нам поможет опыт диаметров - в ЦТУ мы сократим интервалы, обновим инфраструктуру и запустим новые поезда", - значится в публикации.

В составах будут климат-контроль, USB-зарядки, места для велосипедов и многое другое. "Собирать поезда будут российские производители, мы обеспечим их большим заказом. Ожидаем мощный виток развития в области машиностроения в ближайшее десятилетие", - добавили в дептранспорта.