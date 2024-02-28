Госдума приняла закон об ужесточении требований к производителям алкоголя

Документ увеличивает требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, с 10 млн до 100 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Закон увеличивает требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, с 10 млн до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными средствами, а также заемными средствами учредителей. Снижение стоимости чистых активов в процессе ведения деятельности организаций, имеющих лицензию на производство этилового спирта, ниже 100 млн руб. будет являться основанием для судебного аннулирования лицензии. Одновременно ужесточаются требования к группе организаций, совместно производящих этиловый спирт, в части установления факта несоблюдения норм минимального использования производственной мощности.

Документ вводит перечень и критерии включения в него лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Устанавливаются требования к деловой репутации физических лиц - членов органов управления. Для всех физлиц - членов органов управления (наблюдательный и исполнительный коллегиальный органы, генеральный директор и главный бухгалтер) организаций предъявляется ряд требований к деловой репутации. В частности, они не должны входить в органы управления организацией, если ранее управляли подобной организацией и ее лицензия на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции была аннулирована, а с даты аннулирования лицензии прошло менее пяти лет.

Еще одним основанием для запрета членства в руководящих органах является нахождение в органах управления организации, в которой в течение пяти лет неоднократно выявлялись нарушения, за которые она была подвергнута административному наказанию за нарушения обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта. Также не допускается наличие дисквалификации таких лиц как вида административного наказания.

"Несоблюдение требований к деловой репутации лиц - членов органов управления организации ведет к отказу выдачи лицензии на осуществление видов деятельности по производству, хранению и поставкам этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам, либо к приостановлению действия уже выданной лицензии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Требования к бенефициарным владельцам

Документом устанавливаются требования по раскрытию структуры и состава акционеров и предъявляются требования к их деловой репутации. Предъявляется несколько требований к бенефициарным владельцам, лицам, входящим с ними в одну группу лиц (аффилированных), а также к лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала.

Также дополнительным основанием как для отказа в выдаче лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции, так и для приостановления уже действующих лицензий предлагается сделать факт выявления в составе бенефициарных владельцев либо акционеров с долей прямого либо косвенного участия более 10% капитала лиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, являющихся бенефициарными владельцами либо акционерами с долями прямого либо косвенного участия более 10% капитала организаций, у которых была аннулирована лицензия на производство этилового спирта и с даты аннулирования прошло менее пяти лет, а также физлиц, не соответствующих требованиям к деловой репутации.

Предусматривается возможность добровольного объединения производителей этилового спирта в саморегулируемую организацию (СРО) федерального уровня. Основной целью такой СРО будет разработка и установление стандартов и правил деятельности в отрасли, а также контроль за соблюдением требований этих стандартов и правил.

Положения закона не распространяются на организации, которые производят винный, виноградный и коньячный дистиллят, а также винодельческую продукцию, поскольку их деятельность регулируется законодательством о виноградарстве и виноделии, указывают авторы документа.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.