Росатом может принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции

Возможно, что несколько вендеров будут бороться за эту площадку, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росатом не исключает возможности поучаствовать в тендере на строительство третьей АЭС в Турции. Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил журналистам в ходе брифинга по итогам своего выступления в Государственной думе.

"Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. И очень может быть, что несколько вендеров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции, наоборот, она скорее нас вдохновляет", - сказал гендиректор Росатома.