Ростех сообщил, что "Курганмашзавод" выполняет ГОЗ с опережением графика

Холдинг отметил, что санкции никак не отразились на работе предприятия

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рабочие "Курганмашзавода" выполняют гособоронзаказ (ГОЗ) в полной мере, а по некоторым позициям даже с опережением графика, несмотря на европейские санкции.

"Курганмашзавод", входящий в холдинг Ростеха "Высокоточные комплексы", попал под санкции Евросоюза. Однако на работе предприятия это никак не отразилось. Гособоронзаказ выполняется в полной мере, а по некоторым позициям даже с опережением графика", - говорится в Telegram-канале Ростеха.

В 2023 году коллектив "Курганмашзавода" досрочно закрыл государственные контракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. Всего в 2023 году предприятие удвоило объемы выпуска военной продукции по сравнению с показателями 2022 года.

Евросоюз ввел санкции против "Курганмашзавода" в феврале 2024 года. Это крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.