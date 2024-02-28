В Швейцарии оценили ежегодный мировой ущерб от опасных природных явлений в $200 млрд

Перестраховочная компании Swiss Re сообщила, что наводнения и тропические циклоны участятся к 2050 году из-за глобального потепления

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средний мировой ущерб от опасных природных явлений составляет около $200 млрд в год. Об этом говорится в докладе швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.

По данным исследования, США несут наибольшие финансовые убытки из-за экстремальных природных явлений в абсолютном выражении ($97 млрд в год), в то время как Филиппины ежегодно расходуют наибольшую в мире долю национального ВВП (3%) на ликвидацию последствий опасных климатических явлений.

По сообщению Swiss Re, наводнения и тропические циклоны участятся к 2050 году из-за глобального потепления, что приведет к еще большим экономическим убыткам. В то же время наиболее уязвимыми для опасных климатических явлений названы быстроразвивающиеся экономики стран Азии: Индии, Китая, Таиланда и Филиппин.

Swiss Re отмечает, что при принятии превентивных защитных мер ежегодные расходы на ликвидацию последствий опасных природных явлений могут уменьшиться от 2 до 11 раз.